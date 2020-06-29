«Прихлопнули»: Лукашенко о банке «Газпрома»

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Лукашенко пообещал выстоять перед Россией 

Артём Кульша и ещё 1 9 минут назад
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Фото: ТАСС
Белоруссия выстоит на переговорах с Россией. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
26 июня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко провел встречу с активом Минской области. В ходе нее он заявил, что у властей России больше нет возможности совершить маневр на западном направлении, потому что Литва, Латвия, Польша и Эстония считают ее злейшим врагом, а на Украине вообще идет война.
По словам Лукашенко, в настоящее время у России есть лишь два окна сотрудничества с Европой — Белоруссия и Китай. Это одновременно дает стране, которую он возглавляет, новые возможности и ставит под геополитическое давление — Европейский союз (ЕС) рвет Белоруссию, США обратили на нее внимание.
«Россия в страшном сне не может представить, что нет у них больше этого союзника. В этом плане я всегда им (властям России. — Прим. ред.) говорю: "Вы добром должны звать к себе Беларусь". Когда уже начинает очень искрить, говорим: "Мы выстоим, но с кем будете вы?"», — добавил Лукашенко.
На прошлой неделе Лукашенко заявил, что кукловоды из России стоят за его оппонентами, которые распространяют жуткие фейки с целью повлиять на исход президентских выборов.
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Комментарии 16
Компании , Александр Лукашенко , ЕС
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