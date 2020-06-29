«Лукойл», «Газпром нефть» и «Татнефть» создали СП по разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов в Оренбургской области, говорится в сообщении «Лукойла».

«"Лукойл", "Газпром нефть" и "Татнефть" закрыли сделку по созданию совместного предприятия для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ) в Оренбургской области», — говорится в сообщении.

Как поясняет компания, партнёры объединят технологические и инновационные компетенции для освоения традиционных залежей нефти, а также разработки рентабельных технологий для промышленного освоения ТРИЗ на двух участках в регионе.

В портфель активов совместного предприятия — «Новые технологии добычи нефти» — вошли Савицкий и Журавлевский лицензионные участки. Доли участников в совместном предприятии распределились в пропорции 1/3.

Савицкий лицензионный участок расположен в Бузулукском и Грачевском районах Оренбургской области. Его площадь составляет около 900 кв. км. Участок отличается слабой степенью геологической изученности.

В настоящий момент на Савицком участке пробурена первая поисково-оценочная скважина. Всего программа геологоразведочного изучения участка включает строительство шести поисковых и разведочных скважин с горизонтальным заканчиванием.

Журавлевский лицензионный участок расположен на территории Бузулукского района Оренбургской области и граничит с Савицким лицензионным участком. Его площадь составляет около 123 кв. км.

На территории участка расположено Журавлевское месторождение, которое было открыто в 1965 году и в настоящий момент находится в консервации. Согласно данным Государственного баланса запасов, остаточные геологические запасы составляют около 2,5 млн тонн нефти. Кроме того, на участке могут присутствовать залежи трудноизвлекамых углеводородов. Программа геологоразведочного изучения Журавлевского участка на 2020-2023 годы включает проведение 3D-сейсмики на площади в 118 кв. км, бурение одной разведочной скважины на традиционные запасы и одной поисково-оценочной скважины с горизонтальным заканчиванием на нетрадиционные.

Опытно-промышленную разработку Савицкого и Журавлевского участков планируется начать в 2024 году.