Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.10
$
70.38
78.90
79.20
Прогноз
06.07 – 13.07
$
72.70
80.75
Индексы и котировки Brent
40.81
–0.05 Золото
1771.36
+0.10 РТС
1246.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.06
1.1275
–0.0049
15.06
1.1323
25.06
17.06
03.06

«Лукойл», «Газпром нефть» и «Татнефть» создали совместное предприятие 

Rambler News Service и ещё 2 2 часа назад
«Лукойл», «Газпром нефть» и «Татнефть» создали СП
Фото: РИА Новости
«Лукойл», «Газпром нефть» и «Татнефть» создали СП по разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов в Оренбургской области, говорится в сообщении «Лукойла».
«"Лукойл", "Газпром нефть" и "Татнефть" закрыли сделку по созданию совместного предприятия для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ) в Оренбургской области», — говорится в сообщении.
Как поясняет компания, партнёры объединят технологические и инновационные компетенции для освоения традиционных залежей нефти, а также разработки рентабельных технологий для промышленного освоения ТРИЗ на двух участках в регионе.
В портфель активов совместного предприятия — «Новые технологии добычи нефти» — вошли Савицкий и Журавлевский лицензионные участки. Доли участников в совместном предприятии распределились в пропорции 1/3.
Савицкий лицензионный участок расположен в Бузулукском и Грачевском районах Оренбургской области. Его площадь составляет около 900 кв. км. Участок отличается слабой степенью геологической изученности.
В настоящий момент на Савицком участке пробурена первая поисково-оценочная скважина. Всего программа геологоразведочного изучения участка включает строительство шести поисковых и разведочных скважин с горизонтальным заканчиванием.
Журавлевский лицензионный участок расположен на территории Бузулукского района Оренбургской области и граничит с Савицким лицензионным участком. Его площадь составляет около 123 кв. км.
На территории участка расположено Журавлевское месторождение, которое было открыто в 1965 году и в настоящий момент находится в консервации. Согласно данным Государственного баланса запасов, остаточные геологические запасы составляют около 2,5 млн тонн нефти. Кроме того, на участке могут присутствовать залежи трудноизвлекамых углеводородов. Программа геологоразведочного изучения Журавлевского участка на 2020-2023 годы включает проведение 3D-сейсмики на площади в 118 кв. км, бурение одной разведочной скважины на традиционные запасы и одной поисково-оценочной скважины с горизонтальным заканчиванием на нетрадиционные.
Опытно-промышленную разработку Савицкого и Журавлевского участков планируется начать в 2024 году.
Видео дня. Семьи с детьми получат новые выплаты
Rambler News Service: последние новости
В Евразийском банке развития назначили председателя правления В Евразийском банке развития назначили председателя правления S7 Airlines сообщила о сбое в системе регистрации на рейсы S7 Airlines сообщила о сбое в системе регистрации на рейсы «Газпром» направит на дивиденды за 2019 год 30% чистой прибыли «Газпром» направит на дивиденды за 2019 год 30% чистой прибыли
Комментарии
Компании , Татнефть , Газпромнефть , Лукойл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Северный Поток — 2» пугает
«Северный Поток — 2» пугает
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Богатейший человек мира заинтересовался российской компанией
Богатейший человек мира заинтересовался российской компанией
Путин предложил с 2021 года изменить ставку НДФЛ
Путин предложил с 2021 года изменить ставку НДФЛ
Видео
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Недвижимость
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
04:35
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение