Нефтяной гигант заявил об огромных потерях 

Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний Shell заявила, что спишет активы на сумму до 22 миллиардов долларов во втором квартале. Огромные потери обусловлены пересмотром цен на сырье. Об этом говорится в отчете энергетического гиганта.

Shell прогнозирует, что цены на нефть марки Brent будут на уровне 35 долларов за баррель в этом году и 40 долларов в следующем. В 2022 и 2023 году они достигнут 50 и 60 долларов за баррель соответственно. Объемы продаж нефтепродуктов компании снизятся до 3,5-4,5 миллионов баррелей в день во втором квартале, годом ранее этот показатель составлял 6,6 миллиона.

Рыночная стоимость Shell равна 126,5 миллиарда долларов. Сразу после публикации отчета ее акции упали на 2,3 процента, после чего незначительно скорректировались.

В апреле стало известно, что Shell сократила выплаты акционерам впервые со Второй мировой войны. Чистая прибыль энергетической компании в первом квартале уменьшилась на 46 процентов и составила 2,9 миллиарда долларов. В этом же месяце руководство представило климатическую стратегию, в рамках которой Shell должна сократить уровень вредных выбросов в атмосферу до нуля к 2050 году.