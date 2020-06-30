Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.20
$
71.15
79.80
79.80
Прогноз
06.07 – 13.07
$
72.70
80.75
Индексы и котировки Brent
41.54
+0.07 Золото
1780.12
–0.06 РТС
1239.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.06
1.1225
–0.0098
15.06
1.1323
26.06
18.06
04.06

Нефтяной гигант заявил об огромных потерях 

Lenta.ru и ещё 3 59 минут назад
Нефтяной гигант заявил об огромных потерях
Фото: Reuters
Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний Shell заявила, что спишет активы на сумму до 22 миллиардов долларов во втором квартале. Огромные потери обусловлены пересмотром цен на сырье. Об этом говорится в отчете энергетического гиганта.
Shell прогнозирует, что цены на нефть марки Brent будут на уровне 35 долларов за баррель в этом году и 40 долларов в следующем. В 2022 и 2023 году они достигнут 50 и 60 долларов за баррель соответственно. Объемы продаж нефтепродуктов компании снизятся до 3,5-4,5 миллионов баррелей в день во втором квартале, годом ранее этот показатель составлял 6,6 миллиона.
Рыночная стоимость Shell равна 126,5 миллиарда долларов. Сразу после публикации отчета ее акции упали на 2,3 процента, после чего незначительно скорректировались.
В апреле стало известно, что Shell сократила выплаты акционерам впервые со Второй мировой войны. Чистая прибыль энергетической компании в первом квартале уменьшилась на 46 процентов и составила 2,9 миллиарда долларов. В этом же месяце руководство представило климатическую стратегию, в рамках которой Shell должна сократить уровень вредных выбросов в атмосферу до нуля к 2050 году.
Видео дня. Центробанк установил официальный курс валют на 30 июня
Последние новости
Умер актер фильма «Русские идут! Русские идут!» Умер актер фильма «Русские идут! Русские идут!» Путин подо Ржевом раскрыл суть голосования по поправкам к Конституции Путин подо Ржевом раскрыл суть голосования по поправкам к Конституции Курс доллара взлетел выше 71 рубля Курс доллара взлетел выше 71 рубля
Комментарии 1
Компании , Экономика , Цена на нефть , Shell
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
США сворачивают давление на «Северный поток-2»
США сворачивают давление на «Северный поток-2»
«Северный Поток — 2» пугает
«Северный Поток — 2» пугает
Греф рассказал о повторении дефолта 1998 года
Греф рассказал о повторении дефолта 1998 года
Видео
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Снести Трампа: выборы в США ударят по миру
03:11
Снести Трампа: выборы в США ударят по миру
Экономика
Евро взлетел
00:40
Евро взлетел
Рынки
Доллару предрекли серьезный обвал
00:10
Доллару предрекли серьезный обвал
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение