СМИ: Ikea использует нелегальную древесину Украины 

Все новости на карте

Экологическая организация Earthsight и британский телеканал Channel 4 в ходе совместного расследования выяснили, что поставщики древесины Ikea c 2018 года вырубают ценный лес в 109 районах украинских Карпат.

Украинские ведомства подтверждают факт незаконных вырубок, при этом они отметили, что вырубка лесов ведется в запрещенный период с апреля по июнь, когда в лесах активно размножаются дикие животные.

Авторы расследования утверждают, что установили связь между незаконной вырубкой леса и шведской компанией, изучив сотни документов и опросив множество свидетелей, информаторов и активистов.

Компания Ikea начала собственное расследование. Если информация подтвердится, поставки будут тут же прекращены, отметил директор по вопросам поставок сырья «Ikea Швеция» Ульф Юханссон.