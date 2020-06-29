СМИ: Ikea использует нелегальную древесину Украины 

Шведская компания Ikea использует для производства мебели древесину с нелегальных лесоповалов Украины. Об этом, как пишет «ИноСМИ», сообщило Шведское телевидение.
Экологическая организация Earthsight и британский телеканал Channel 4 в ходе совместного расследования выяснили, что поставщики древесины Ikea c 2018 года вырубают ценный лес в 109 районах украинских Карпат.
Украинские ведомства подтверждают факт незаконных вырубок, при этом они отметили, что вырубка лесов ведется в запрещенный период с апреля по июнь, когда в лесах активно размножаются дикие животные.
Авторы расследования утверждают, что установили связь между незаконной вырубкой леса и шведской компанией, изучив сотни документов и опросив множество свидетелей, информаторов и активистов.
Компания Ikea начала собственное расследование. Если информация подтвердится, поставки будут тут же прекращены, отметил директор по вопросам поставок сырья «Ikea Швеция» Ульф Юханссон.
Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об охране пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошной вырубки. Закон запрещает сплошные рубки формирования и оздоровления лесов — кроме разработки сплошных буреломов и буреломов и насаждений, сплошь пораженных вредителями и болезнями.