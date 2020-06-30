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«Цирк дю Солей» подал заявление на защиту от кредиторов, чтобы избежать банкротства 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Cirque du Soleil оказался на грани
Фото: Reuters
Канадская компания "Цирк дю солей" в понедельник подала заявление на защиту от кредиторов, чтобы избежать банкротства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
"Cirque du Soleil Entertainment Group объявила сегодня, что она и некоторые ее дочерние компании подали заявление на защиту от кредиторов, чтобы реструктурировать структуру капитала", — отмечается в заявлении.
В пояснении подчеркивается, что компания не считает себя банкротом, но делает этот шаг для защиты от банкротства.
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