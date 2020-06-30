Cirque du Soleil оказался на грани

Канадская компания "Цирк дю солей" в понедельник подала заявление на защиту от кредиторов, чтобы избежать банкротства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

"Cirque du Soleil Entertainment Group объявила сегодня, что она и некоторые ее дочерние компании подали заявление на защиту от кредиторов, чтобы реструктурировать структуру капитала", — отмечается в заявлении.

В пояснении подчеркивается, что компания не считает себя банкротом, но делает этот шаг для защиты от банкротства.