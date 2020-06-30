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Norwegian Air отказалась от 97 Boeing и требует компенсацию из-за ситуации с 737 MAX 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
Фото: © EPA
Норвежская авиакомпания Norwegian Air аннулировала заказ на покупку 92 Boeing 737 MAX и пяти Boeing 787 Dreamliner, а также потребовала от американской авиастроительной корпорации Boeing денежную компенсацию за приостановку эксплуатации авиалайнеров 737 MAX и обнаруженные неисправности в двигателе Boeing 787. Об этом в понедельник со ссылкой на заявление авиаперевозчика сообщило агентство Reuters.
По его данным, Norwegian Air расторгла и так называемые сервисные соглашения GoldCare связанные с обозначенными моделями самолетов.
"Norwegian подала в суд иск, требуя от американского производителя самолетов вернуть предоплату за летательные аппараты и компенсировать потери, понесенные в результате вывода 737 MAX из эксплуатации и проблем с двигателями 787", — цитирует агентство заявление компании.
В декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух авиакатастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами крушения самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.
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Комментарии
Компании , Другое , Boeing , Reuters
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