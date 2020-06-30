В России хотят ограничить электронное курение

В России готовится законопроект, который может заставить производителя электронных сигарет Juul уйти с рынка. Власти хотят запретить продавать устройства с высоким содержанием никотина, то есть с жидкостями, где его доля превышает 20 мг. У Juul показатель достигает 50 мг.

В первом чтении документ, регулирующий оборот электронных средств доставки никотина (ЭДСН), приняли в конце 2019 года. Ко второму чтению он превратился в эдакий «закон против Juul». Никотиновый «порог» в 20 мг сохранился в законопроекте, несмотря на негативный отзыв государственного-правового управления (ГПУ) администрации президента

Juul вышла на российский рынок в 2018 году. Доля никотина в картриджах её марки достигает 50 мг. Если законопроект примут, то компании придётся уйти с российского рынка либо «облегчить» свои устройства. Ранее Juul из-за высокого содержания никотина запретили в Израиле.

Гендиректор Juul Labs в России Виктор Украинский отмечает, что законопроект лишает электронные сигареты конкуренции с обычными. Они не смогут обеспечивать курильщиков достаточным количеством никотина. Украинский опасается, что перешедшие на ЭДСН россияне могут вернуться обратно к более вредным сигаретам.

Кроме Juul, законопроект угрожает и компании Japan Tobacco International (JTI) — крупнейшему производителю классических сигарет в России. Кроме Winston, Camel и других марок, она выпускает устройство Logic Compact с долей никотина 10,5–50 мг. Представитель JTI Василий Груздев назвал предложенные ограничения необоснованными.