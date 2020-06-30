Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.80
$
70.80
79.40
79.50
Прогноз
06.07 – 13.07
$
72.70
80.75
Индексы и котировки Brent
41.34
–0.34 Золото
1770.78
–0.07 РТС
1239.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.06
1.1212
–0.0111
15.06
1.1323
26.06
18.06
04.06

В России готовятся запретить электронные сигареты с высоким содержанием никотина 

Секрет Фирмы 2 часа назад
В России хотят ограничить электронное курение
Фото: Reuters
В России готовится законопроект, который может заставить производителя электронных сигарет Juul уйти с рынка. Власти хотят запретить продавать устройства с высоким содержанием никотина, то есть с жидкостями, где его доля превышает 20 мг. У Juul показатель достигает 50 мг.
В первом чтении документ, регулирующий оборот электронных средств доставки никотина (ЭДСН), приняли в конце 2019 года. Ко второму чтению он превратился в эдакий «закон против Juul». Никотиновый «порог» в 20 мг сохранился в законопроекте, несмотря на негативный отзыв государственного-правового управления (ГПУ) администрации президента.
Juul вышла на российский рынок в 2018 году. Доля никотина в картриджах её марки достигает 50 мг. Если законопроект примут, то компании придётся уйти с российского рынка либо «облегчить» свои устройства. Ранее Juul из-за высокого содержания никотина запретили в Израиле.
Гендиректор Juul Labs в России Виктор Украинский отмечает, что законопроект лишает электронные сигареты конкуренции с обычными. Они не смогут обеспечивать курильщиков достаточным количеством никотина. Украинский опасается, что перешедшие на ЭДСН россияне могут вернуться обратно к более вредным сигаретам.
Кроме Juul, законопроект угрожает и компании Japan Tobacco International (JTI) — крупнейшему производителю классических сигарет в России. Кроме Winston, Camel и других марок, она выпускает устройство Logic Compact с долей никотина 10,5–50 мг. Представитель JTI Василий Груздев назвал предложенные ограничения необоснованными.
Законопроект лишает россиян одного из самых эффективных способов бросить курить, отметил врач и телеведущий Александр Мясников. Он напомнил, что в классических сигаретах никотин — самое безвредное, что поступает в организм с табачным дымом. Заболевания развиваются из-за угарного газа и других канцерогенов. Чтобы электронная сигарета помогла человеку бросить курить, нужно, чтобы в ней было достаточно никотина, указал Мясников.
Видео дня. Центробанк установил официальный курс валют на 30 июня
Секрет Фирмы: последние новости
Cirque du Soleil погряз в долгах и оказался на грани банкротства Cirque du Soleil погряз в долгах и оказался на грани банкротства Илон Маск назвал богатейшего в мире человека своим подражателем Илон Маск назвал богатейшего в мире человека своим подражателем Падение на 6,6%. МВФ ухудшил экономические прогнозы для России и мира Падение на 6,6%. МВФ ухудшил экономические прогнозы для России и мира
Комментарии 1
Компании , Александр Мясников , Администрация Президента РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Огромные долги Турции перед Россией объяснили
Огромные долги Турции перед Россией объяснили
«Газпром» сделал заявление по газу для Польши
«Газпром» сделал заявление по газу для Польши
Украина заговорила об угрозе транзиту газа из России
Украина заговорила об угрозе транзиту газа из России
Видео
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Снести Трампа: выборы в США ударят по миру
03:11
Снести Трампа: выборы в США ударят по миру
Экономика
Доллару предрекли серьезный обвал
00:10
Доллару предрекли серьезный обвал
Экономика
Цена на бензин в России побила исторический рекорд
02:56
Цена на бензин в России побила исторический рекорд
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение