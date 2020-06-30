«Почте России» грозит штраф

Все новости на карте

ФАС России выявила нарушение закона о рекламе в использовании в одном из рекламных роликов « Почты России » слогана «Одна Страна. Одна Почта», оператору грозит штраф в 500 тыс. руб., отмечается в сообщении ФАС.

«Московское УФАС России признало в действиях АО "Почта России" нарушение Закона о рекламе при использовании в рекламном ролике слогана "Одна Страна. Одна Почта"», — отмечается в сообщении.

ФАС пришла к выводу о факте некорректного сравнения рекламируемых услуг почтовой связи, которое указывает на исключительность и уникальность «Почты России» как почтового оператора на внутреннем рынке страны, тогда как услуги почтовой связи в России может оказывать неограниченное количество почтовых операторов.

«В этой связи Московское УФАС России пришло к выводу, что использование слогана "Одна Страна. Одна Почта" является некорректным, не отражающим реальное положение на рынке услуг почтовой связи и нарушающим п. 1 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе. АО "Почта России" как рекламодателю грозит административная ответственность, установленная частью 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб.», — отмечается в сообщении.

Представитель «Почты России» на момент публикации не ответил на запрос RNS.