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Uber хочет купить сервис доставки еды Postmates за $2,6 млрд 

Прайм 1 час назад
Uber задумался о покупке Postmates
Фото: globallookpress.com
Американский сервис заказа такси Uber Technologies Inc. ведет переговоры о покупке сервиса доставки еды Postmates примерно за 2,6 миллиарда долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Если сделка состоится, о ней может быть объявлено на следующей неделе, если не раньше. Но нет никаких гарантий, что так и будет", — пишет газета со ссылкой на источники.
Согласно исследованию компании Edison Trends, которое приводит газета, такая сделка поможет расширить подразделение по доставке продуктов питания Uber — Uber Eats — которое уже имеет международный охват и является вторым по величине в США по доле рынка после DoorDash Inc.
Отмечается, что компания Postmates, которая ведет переговоры с другими возможными покупателями, по крайней мере, с прошлого года, одновременно рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO).
Это уже не первые переговоры Uber о покупке сервиса доставки еды. Так, в мае этого года СМИ сообщали о том, что компания намерена купить сервис доставки еды Grubhub, который работает в США и Великобритании.
Сервис Postmates со штаб-квартирой в Сан-Франциско основан в 2011 году и, как пишет газета, является самым маленьким среди крупнейших представителей данного рынка в США. В 2019 году компания привлекла около 906 миллионов долларов в рамках частного финансирования и была оценена аналитиками PitchBook примерно в 2,4 миллиарда долларов.
Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.
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Компании , Wall Street Journal
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