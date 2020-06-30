Цукерберг теряет миллиарды

Крупнейшие бренды мира, включая Coca-Cola , Adidas, Ford , Unilever и многие другие объявили социальной сети Facebook бойкот, отказавшись от рекламы на платформе Марка Цукерберга . В чем смысл этого протеста и получится ли с его помощью переломить сложившуюся ситуацию — в материале «Газеты.Ru».

Социальная сеть Facebook стала объектом бойкота со стороны большого количества крупнейших рекламодателей мира, сообщает портал CNBC. В рамках кампании #StopHateForProfit [рус. #НетНенавистиРадиВыгоды] международные бренды начали отказываться от сотрудничества с Марком Цукербергом, так как платформа, по их мнению, не предпринимает достаточных мер, чтобы остановить распространение дезинформации и ненавистнических высказываний.

В список компаний, отказавшихся от размещения рекламы на Facebook, вошли Adidas, Reebok, Puma, North Face, Ford, Levi Strauss, HP, Microsoft , Coca-Cola, Diageo, Honda, Starbucks Verizon , Unilever и многие другие. Некоторые из них также прекратили сотрудничество с Instagram, являющегося подразделением Facebook.

Несмотря на то, что эти бренды не являются крупнейшими рекламодателями в социальной сети, этот бойкот не остался незамеченным — буквально каждый день к нему присоединяются все новые компании. Началом этой кампании стали обвинения со стороны нескольких правозащитных организаций, которые утверждают, что руководство Facebook позволяет «расистскому, ненавистническому и заведомо ложному контенту распространяться у себя на платформе», включая «подстрекательство к насилию против протестующих, борющихся за расовую справедливость в Америке».

Сможет ли этот бойкот уничтожить Facebook? Как отмечает Business Insider, за неделю с 23 по 28 июня состояние Марка Цукерберга в результате бойкота уменьшилось с $91,9 млрд до $82,3 млрд, сократившись почти на $10 млрд за семь дней.

Только за первый квартал 2020 года Facebook заработал на рекламе свыше $17 млрд — бизнес-модель социальной сети предполагает бесплатный доступ ко всем услугам, но получение прибыли с продажи объявлений в ленте новостей.

Потеря крупных брендов в результате бойкота может больно ударить по имиджу компании, но вряд ли повлияет на ее доход, основная часть которого поступает от миллиона более мелких организаций.

Их бизнес тесно завязан на рекламе в Facebook, а потому они не могут позволить себе отказаться от размещения и присоединиться к акции протеста.

По данным CNN, на долю крупнейших 100 брендов, размещающих рекламу в Facebook, приходится лишь около 6% доходов. Остальной процент принадлежит малому и среднему бизнесу.

Более того, многие из тех брендов, которые отказались от рекламы в соцсети Цукерберга, сделали это не перманентно — их бойкот продлится только месяц.

Существует вероятность того, что спустя 30 дней рекламодатели вернутся в Facebook, вне зависимости от того, изменится что-то в политике компании или нет.

Как отмечает «Би-би-си», сейчас многое зависит от Марка Цукерберга. Структура компании строится таким образом, что Цукерберг обладает практически абсолютной властью, позволяющей ему получать все, что он захочет.

Эта же структура, с другой стороны, является и главным недостатком Facebook — если Цукерберг не пойдет на поводу у протестующих, акционеры компании не имеют никакой возможности на него повлиять.

Пока единственной мерой, которая была принята после начала бойкота, стал пересмотр политики компании в условиях предстоящих выборов президента США.

«Я верю, что мы сможем добиться прогресса в области общественного здравоохранения и расовой справедливости, сохраняя при этом наши демократические ценности свободы выражения мнений и голосования», — заявил Марк Цукерберг.

Это решение можно назвать шагом навстречу протестующим, но одного его будет очевидно недостаточно для прекращения бойкота. Впрочем, Facebook обладает достаточным ресурсами, чтобы и вовсе проигнорировать эту акцию, дождавшись момента, когда ситуация стабилизируется самостоятельно.