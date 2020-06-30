Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса

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Сын российского миллиардера распродал машины из-за кризиса 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Российский певец и вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, сын главы компании миллиардера Араза Агаларова, сообщил, что продал три машины из своего автопарка из-за кризиса. Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
По словам Эмина Агаларова, бизнес Crocus Group переживает непростые времена. Даже если распродать все оставшиеся у него автомобили, денег на выплату зарплат всем 15 тысячам сотрудников все равно не хватит.
«От того, что я продам последние свои машины, я не рассчитаюсь даже с 10 процентами этих сотрудников», — сказал он.
На зарплаты компании пришлось брать деньги в кредит.
Агаларов отметил, что компания терпит убытки. В настоящее время закрыты концертные залы, множество магазинов и ресторанов, в выставочном центре продолжает работать госпиталь для больных коронавирусом.
«Мы потеряли 90 процентов наших сборов, а расходная составляющая не сильно уменьшилась. Убытки мы терпим из месяца в месяца и изо дня в день», — сказал он.
При этом, по оценке Агаларова, после возвращения в работе всего бизнеса убытков все равно не удастся избежать, поскольку арендаторы, которые снимают площади на территории торговых центров Crocus, не смогут платить аренду.
В апреле 2020 года Араз Агаларов заявил, что его бизнес в нынешний кризис похож на тонущий корабль. Он утверждал, что компании нечем платить зарплаты, поскольку из всех ее объектов в период пандемии продолжили работать только магазины «Твой дом».
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Комментарии 8
Компании , Видео , Араз Агаларов , Григорий Березкин , Эмин Агаларов
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