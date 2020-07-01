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ЦБ возобновляет инспекционные проверки банков 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
ЦБ возобновляет инспекционные проверки банков
Фото: © РИА Новости / Андрей Финтисов
Банк России с 1 июля возобновляет инспекционные проверки кредитных организаций, приостановленные в марте, следует из сообщения регулятора.
ЦБ из-за распространения коронавируса и перехода большинства сотрудников на удаленный режим работы принял решение перенести на срок после 1 июля запланированные проверки банков, а также приостановил до 1 июля мероприятия превентивного поведенческого надзора. Эти меры были приняты, чтобы снизить риск заражения и не создавать дополнительную операционную нагрузку на финансовые организации.
"Возобновить проведение инспекционных проверок, а также контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора поднадзорных Банку России организаций", — сообщал регулятор 26 июня. Кроме того, ЦБ возобновляет деятельность по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях с учетом эпидемиологической ситуации.
"Сейчас и банки, и регулятор возвращаются к привычному режиму работы, а, следовательно, появляется и необходимость вернуть стандартные надзорные процедуры и процессы", — поясняет гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.
По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, проведение таких проверок обычно подразумевает активное взаимодействие со стороны проверяемых финансовых организаций, и требует от них отвлечения трудовых ресурсов для выполнения запросов инспекционных групп. Он отметил, что их возобновление является наиболее значимым с точки зрения объема регуляторной и надзорной нагрузки. "В связи с чем, отмену данного послабления логично осуществлять наряду с индивидуальной оценкой возможностей конкретных организаций и адаптацией для них режима проведения проверок", — отметил эксперт.
В свою очередь директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин отметил, что в рамках проверок отдельные банки могут столкнуться с предписаниями регулятора по досозданию резервов вследствие наблюдаемого ухудшения качества кредитных портфелей.
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Компании , Центральный банк России
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