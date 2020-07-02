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Бизнес оценил потери от бесплатного Интернета 

Банки.ру 2 часа назад
Бизнес оценил потери от бесплатного Интернета
Фото: ТАСС
Провайдеры домашнего Интернета за три месяца эксперимента «Доступный Интернет», в рамках которого обеспечивается бесплатный доступ к социально значимым сайтам, недополучили 191,6–220,2 млн рублей выручки, пишет «Коммерсант». Это подсчитали в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Дополнительные затраты каждого участника эксперимента на приобретение и установку оборудования составили от 30 млн рублей до 100 млн рублей, а на сервисное обслуживание и техподдержку — от 5 млн рублей до 20 млн рублей, следует из данных рабочей группы.
Суммарно потери и затраты операторов фиксированной связи могут составить около 6,8 млрд рублей в первый год «Доступного Интернета» и затем 5,5 млрд рублей ежегодно, указывает рабочая группа. При подключении к проекту мобильной связи упущенная выручка рынка достигнет не менее 110 млрд рублей в год, считают эксперты комиссии РСПП. Минэкономразвития после консультаций с операторами оценило выпадающие доходы при предлагаемом регулировании в 160 млрд рублей в год, следует из отзыва ведомства на законопроект Минкомсвязи.
В РСПП также раскритиковали список социально значимых сайтов. Рабочая группа выяснила, что более чем на 80% из 391 ресурса, исходно утвержденного Минкомсвязью для эксперимента, присутствует потоковое видео, большая часть которого загружается с зарубежных ресурсов — российские операторы связи фактически будут спонсировать зарубежных производителей контента.
По данным Минкомсвязи, пользователей бесплатного Интернета пока сравнительно немного: за первые два месяца им воспользовались всего 500 тыс. абонентов. В ведомстве считают, что сервис востребован, но «гигантского объема бесплатного трафика» нет.
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Компании , Российский союз промышленников и предпринимателей , Минкомсвязи РФ , Минэкономразвития
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