90 млн долларов Польша вернет «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернёт «Газпрому» $90 млн из общей суммы, перечисленной российским газовым холдингом в рамках решения Стокгольмского арбитража по спору между компаниями о цене на российский газ. Об этом заявил на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский.

«В ближайшие дни мы переведём на счета нашего российского партнёра $90 млн В итоге (у PGNiG) останется $1,5 млрд», — отметил он.

Глава PGNiG пояснил, что это связано с тем, что в некоторые месяцы с ноября 2014 года со стороны PGNiG имела место недоплата за газ. По его словам, всего «Газпром» перечислил PGNiG $1,606 млрд

«Фактически есть переплата, потому что в некоторые месяцы в период с ноября 2014 года ситуация была невыгодна для российских партнеров, мы не доплачивали», — подчеркнул Квечиньский.

30 июня «Газпром экспорт», дочерняя компания «Газпрома», сообщила, что перечислила польской нефтегазовой компании PGNiG денежные средства в рамках решения Стокгольмского арбитража по иску польской компании по цене на российский газ. При этом компания не уточняла объём перечисленных средств. В то же время компания «Газпром» и «Газпром экспорт» продолжают обжалование решения арбитражного трибунала.

Как сообщалось ранее, в феврале 2016 года польский нефтегазовый концерн PGNiG подал в Стокгольмский арбитраж иск к «Газпрому» и OOO «Газпром экспорт», оспаривая цену на российский газ. Компания отмечала, что иск подан в рамках арбитражного процесса, начатого в мае 2015 года. Иск оспаривает ценовые условия долгосрочного контракта, подписанного в 1996 году.

В конце июня 2018 года Арбитражный трибунал в Стокгольме вынес промежуточное решение по иску PGNiG о пересмотре цен на поставки газа по долгосрочному контракту от 1996 года. Арбитры признали, что польская компания имеет право требовать снижение цены на поставки по газопроводу Ямал — Европа. При этом «Газпром» сообщил, что арбитраж полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному компанией в ходе разбирательства.

В то же время российская компания не согласилась с выводами арбитражного трибунала о наличии у трибунала полномочий изменить формулу цены по собственному усмотрению, в связи с чем в октябре 2018 года «Газпром» обжаловал промежуточное решение арбитража. 30 марта 2020 года PGNiG сообщила, что Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по иску компании к «Газпрому» по цене на российский газ, признав право польской компании на возврат денежных средств в объеме $1,5 млрд

В конце мая 2020 года «Газпром» обжаловал окончательное решение арбитража.

15 июня PGNiG сообщила, что подписала с «Газпром экспортом» приложение к контракту на поставку российского газа в Польшу, в соответствии с которым «Газпром» должен погасить задолженность перед польской стороной в размере $1,5 млрд в срок до 1 июля 2020 года.