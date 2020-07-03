Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.50
$
70.80
79.16
79.40
Прогноз
06.07 – 13.07
$
69.38
77.96
Индексы и котировки Brent
42.57
–0.26 Золото
1774.51
–0.07 РТС
1248.28
+2.94
Динамика валют
EUR / USD
03.07
1.1234
+0.0028
18.06
1.1206
30.06
22.06
08.06

Германия нарушила планы Илона Маска по скандальному заводу Tesla 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Германия нарушила планы Маска по скандальному заводу
Фото: Reuters
Жители немецкого города Грюнхайде и местные экологи нарушили планы производителя электромобилей Tesla и его основателя Илона Маска по строительству и использованию завода в федеральной земле Бранденбург, в которой расположена столица страны Берлин, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на запрос Tesla в региональные органы власти.
Компания отказалась от первоначальных намерений по строительству цеха для производства аккумуляторов, который вызывал беспокойство экологов из-за необходимости вырубать близлежащие леса и производить забор чистой воды. Из-за этого завод стал скандальным.
При этом остальные производственные мощности в рамках завода будут реализованы. Среди них прессовый, лакировочный и литейный цеха, а также подразделения по выпуску кузовов, сидений, двигателей и конечной сборке.
Высота производственных помещений, как ожидается, будет снижена с 24 до 15,2 метра. Также компания откажется от производства пластика.
Завод в Грюнхайде станет первым в Европе. В начале года в присутствии Маска были открыты производственные мощности рядом с китайским Шанхаем.
Видео дня. Россиян предупредили о скрытых рисках ипотеки
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 3 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 3 июля В России раскрыли состояние добровольцев спустя две недели после вакцинации В России раскрыли состояние добровольцев спустя две недели после вакцинации В желании Трампа выйти из президентской гонки усомнились В желании Трампа выйти из президентской гонки усомнились
Комментарии
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
90 млн долларов Польша вернет «Газпрому»
90 млн долларов Польша вернет «Газпрому»
Нефть саудитов никому не нужна
Нефть саудитов никому не нужна
Видео
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
4% составит увеличение тарифов ЖКХ
03:23
4% составит увеличение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение