Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.29
$
71.50
80.10
80.35
Прогноз
06.07 – 13.07
$
69.38
77.96
Индексы и котировки Brent
42.79
–0.12 Золото
1775.73
+0.02 РТС
1248.28
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.07
1.1249
+0.0072
19.06
1.1177
30.06
22.06
08.06

Bloomberg: Boeing планирует прекратить выпуск Jumbo Jet 

BFM.RU и ещё 20 4 часа назад
США сворачивают производство Boeing 747
Фото: Olivia Harris/Reuters
Boeing планирует прекратить выпуск двухпалубного широкофюзеляжного Boeing 747. Компания не объявляла об этом официально, но из отчетности становится понятно, что через два года Boeing завершит строительство последних самолетов этого типа, сообщает Bloomberg.
С момента появления самолета в 1970 году на него было оформлено чуть более 1500 заказов, включая транспортные и военные модификации. Почему Boeing сворачивает производство этой модели, рассуждает обозреватель журнала Flight International Владимир Карнозов.
Владимир Карнозов обозреватель журнала Flight International: «Сейчас по экономическим соображениям все производители переходят на двухдвигательные самолеты. Если мы говорим о сохранении размера, то уменьшение числа двигателей позволяет существенно сократить расход топлива. В тех условиях, которые сейчас создались, сокращение топлива на 10-15% считается очень большой величиной. Что касается модели Boeing-747, то это очень старая разработка, она еще 1960-х годов. Она с тех пор прошла минимум три серьезных модернизации, которые позволяли довольно длительное время сохранять его производство, но, тем не менее, некоторые модели подходят к концу. В свое время это был самый крупный пассажирский самолет, больше 400 пассажиров он перевозил. Это был первый двухпалубный самолет пассажирский. Для конца 1970-х годов эта машина представлялась как техническое чудо, очень продвинутая для своего времени, что и позволило ему так долго оставаться в эксплуатации».
В феврале прошлого года компания Airbus сообщила о завершении выпуска самых крупных серийных лайнеров A380. Решение связано с сокращением портфеля заказов компании на эти самолеты.
Видео дня. Россиян предупредили о скрытых рисках ипотеки
BFM.RU: последние новости
Руководитель Crocus Group продал автомобили из-за кризиса Руководитель Crocus Group продал автомобили из-за кризиса Анатолий Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система» Анатолий Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система» Польский концерн вернет «Газпрому» $90 млн Польский концерн вернет «Газпрому» $90 млн
Комментарии
Компании , Владимир Карнозов , Boeing , Airbus , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Саудовской Аравии сметают полки магазинов
Жители Саудовской Аравии сметают полки магазинов
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
США и Британия присвоили чужое золото
США и Британия присвоили чужое золото
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Видео
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
4% составит увеличение тарифов ЖКХ
03:23
4% составит увеличение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение