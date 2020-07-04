США сворачивают производство Boeing 747

Boeing планирует прекратить выпуск двухпалубного широкофюзеляжного Boeing 747. Компания не объявляла об этом официально, но из отчетности становится понятно, что через два года Boeing завершит строительство последних самолетов этого типа, сообщает Bloomberg.
С момента появления самолета в 1970 году на него было оформлено чуть более 1500 заказов, включая транспортные и военные модификации. Почему Boeing сворачивает производство этой модели, рассуждает обозреватель журнала Flight International Владимир Карнозов.
Владимир Карнозов обозреватель журнала Flight International: «Сейчас по экономическим соображениям все производители переходят на двухдвигательные самолеты. Если мы говорим о сохранении размера, то уменьшение числа двигателей позволяет существенно сократить расход топлива. В тех условиях, которые сейчас создались, сокращение топлива на 10-15% считается очень большой величиной. Что касается модели Boeing-747, то это очень старая разработка, она еще 1960-х годов. Она с тех пор прошла минимум три серьезных модернизации, которые позволяли довольно длительное время сохранять его производство, но, тем не менее, некоторые модели подходят к концу. В свое время это был самый крупный пассажирский самолет, больше 400 пассажиров он перевозил. Это был первый двухпалубный самолет пассажирский. Для конца 1970-х годов эта машина представлялась как техническое чудо, очень продвинутая для своего времени, что и позволило ему так долго оставаться в эксплуатации».
В феврале прошлого года компания Airbus сообщила о завершении выпуска самых крупных серийных лайнеров A380. Решение связано с сокращением портфеля заказов компании на эти самолеты.