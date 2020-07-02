В Европе создадут конкурента Visa и Mastercard 

16 европейских банков создадут новую платежную систему — конкурента Visa и Mastercard, передает «Лента.ру» со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК).

В соглашении о создании новой платежной системы участвуют 16 кредитных учреждений из пяти стран Европы: Бельгии, Франции, Германии, Испании и Нидерландов. Предположительно, система будет запущена в 2022 году.

Известно, что в участников соглашения вошли Societe Generale, Commerzbank и Deutsche Bank

Планируется, что европейская платежная система станет новым стандартом для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций. Банки-участники соглашения призвали другие кредитные учреждения присоединиться к инициативе до конца 2020 года.