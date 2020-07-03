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ФАС возбудила дело против производителя Persil и Ariel 

Российская Газета и ещё 12 3 часа назад
ФАС возбудила дело против «дочки» Procter&Gamble
Фото: ТАСС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания" за разницу в качестве капсул для стирки Ariel, которые реализуются в России и в Европейском союзе. ОБ этом сообщил замглавы ведомства Андрей Кашеваров, слова которого передают РИА Новости.
"ФАС России возбудила дело в отношении ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания" по признакам нарушения закона "О защите конкуренции". Выданное ранее службой предупреждение о прекращении таких действий компания не выполнила", — сообщил Андрей Кашеваров.
Как сообщалось ранее, в начале декабря антимонопольная служба по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров, которе продаются в странах ЕС. ФАС выдало производителям этих товаров предупреждения, и после неоднократно продлевала сроки их исполнения.
"Срок исполнения предупреждений ООО "Проктер энд Гэмбл-Новомосковск" 9 июля 2020 года, ООО "Хенкель Рус" — 31 июля 2020 года", — уточнил замглавы ФАС.
Он также напомнил, что на территорию РФ импортируются стиральные капсулы бренда Ariel, отличающийся по качественным показателям и условиям использования от продукции, реализуемой в ЕС, без нанесения соответствующей маркировки.
Как ранее сообщала "РГ", глава ФАС Игорь Артемьев, выступая на онлайн-брифинге Ассоциации европейского заявил, что РФ будет защищать права своих граждан по соблюдению стандартов и технологий изготовления товаров, которые декларируются иностранными производителями, как оригинальные.
"Мы требуем строжайшего соблюдения всех технологий, если товар продается как оригинальный. Если это не оригинальный товар, а какой-то другой, то так и должно быть указано на упаковке. Тогда мы не будем признавать это недобросовестной конкуренцией", — подчеркнул глава антимонопольного органа.
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Компании , Другое , Игорь Артемьев , Андрей Кашеваров , ЕС , Роспотребнадзор , ФАС , РИА Новости
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