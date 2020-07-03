S&P понизило рейтинг Nissan

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг японского автопроизводителя Nissan Motor до "BBB-" с "BBB", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении рейтингового агентства.

"Мы понизили рейтинг японского автопроизводителя Nissan в этот раз, поскольку вероятно, что его рентабельность в ближайшие один-два года окажется под более сильным давлением по сравнению с другими мировыми компаниями сектора с аналогичным рейтингом", — говорится в сообщении.

S&P называет причиной такой ситуации влияние пандемии коронавируса, которая усложнила условия ведения бизнеса на основных рынках.

В то же время S&P считает, что ликвидность Nissan находится в хорошем состоянии, и определяет ее как достаточную.

Агентство прогнозирует, что мировой объем продаж компании упадет примерно на 20% в 2020-2021 финансовом году (завершится в конце марта 2021 года) и вырастет примерно на 10% в годовом исчислении в 2021-2022 финансовом году.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии. Компания основана в 1933 году. Производит автомобили брендов Nissan, Infiniti и Datsun. Штат компании насчитывает около 138 тысяч человек. В мае СМИ сообщили, что Nissan Motor планирует сократить более 20 тысяч сотрудников по всему миру, в основном в Европе и странах с переходной экономикой, в рамках плана реструктуризации.