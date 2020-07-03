Лукашенко сделал предложение Сбербанку

"Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объемов нашей экономики", — приводит агентство слова белорусского лидера.

Лукашенко также отметил активную работу Сбербанка РФ в Белоруссии, указав, что банк имеет большой портфель кредитных договоров в этой стране и участвует в различных проектах.

Президент Белоруссии сказал, что рад видеть Грефа в Минске в День независимости страны как "человека неравнодушного к развитию Белоруссии".