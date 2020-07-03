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Лукашенко предложил Сбербанку участвовать в финансировании проектов в Белоруссии 

ТАСС и ещё 1 26 минут назад
Лукашенко сделал предложение Сбербанку
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Сбербанку России участвовать в финансировании крупных проектов в Белоруссии. Об этом, как передает агентство БелТА, он заявил в пятницу на встрече с президентом и председателем правления банка Германом Грефом.
"Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объемов нашей экономики", — приводит агентство слова белорусского лидера.
Лукашенко также отметил активную работу Сбербанка РФ в Белоруссии, указав, что банк имеет большой портфель кредитных договоров в этой стране и участвует в различных проектах.
Президент Белоруссии сказал, что рад видеть Грефа в Минске в День независимости страны как "человека неравнодушного к развитию Белоруссии".
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Комментарии
Компании , Экономика , Герман Греф , Александр Лукашенко , Сбербанк России
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