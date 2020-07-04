Власти Китая решили прекратить импорт газа из Канады и начать закупку углеводородов из России, поскольку считают Москву более надежным партнером в вопросе поставок. Об этом сообщило китайское издание Sina.

Как сообщила газета, на принятие решение руководством страны также оказало влияние качество канадского топлива. Китайские эксперты не один раз заявляли, что оно стало хуже за последнее время, но поставщики из Канады не отвечали на претензии.

Важнейшим фактором в этом вопросе стал факт наличия уже действующих общих проектов России и КНР по направлению электроэнергетики, отмечает Sina.

По информации аналитиков газеты, в Китае ожидают, что Россия будет наращивать объемы поставок газа в страну до 130 млрд кубометров в год.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что добыча “Газпрома” сократилась на 18%.

Сообщение Китай предпочел российский газ канадскому появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".