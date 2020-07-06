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Компании Mail.ru и Amazon запускают совместный сервис 

ИА Regnum и ещё 3 31 минуту назад
Mail.ru и Amazon запускают совместный сервис
Фото: ТАСС
Сегодня, 6 июля, котировки компании Mail.ru Group выросли на 9,3%. Это произошло после информации о сотрудничестве с компанией Amazon, пишет «КоммерсантЪ».
Читайте также: Amazon нанял десятки тысяч новых сотрудников
Mail.ru Amazon Web Services (AWS) запустят совместный облачный сервис, что позволит американской компании соблюдать требования законодательства о сохранении данных на территории РФ.
Компания AWS часто работает с зарубежными «облаками», потому что это связано с необходимостью оплаты за границу. Партнерство с MCS поможет заказчикам AWS беспрепятственно выходить на российский рынок.
Как сообщало ИА REGNUM, спрос на интернет-доставку позволил Amazon.com Inc. увеличить штат сотрудников на 80 тысяч.
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Компании , Рынки , Amazon , Mail.ru Group
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