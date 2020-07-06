Mail.ru и Amazon запускают совместный сервис

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Mail.ru Amazon Web Services (AWS) запустят совместный облачный сервис, что позволит американской компании соблюдать требования законодательства о сохранении данных на территории РФ.

Компания AWS часто работает с зарубежными «облаками», потому что это связано с необходимостью оплаты за границу. Партнерство с MCS поможет заказчикам AWS беспрепятственно выходить на российский рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, спрос на интернет-доставку позволил Amazon.com Inc. увеличить штат сотрудников на 80 тысяч.