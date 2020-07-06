Илон Маск начал торговать красными шортами 

Илон Маск решил окунуться в мир моды. Он выпустил линию повседневной одежды с символикой собственной компании Tesla — и столкнулся с необыкновенным спросом. Мини-шорты от Маска раскупили в считанные часы, сообщает TMZ.

Таким образом, бизнесмен выполнил обещание, которое дал в Twitter на днях — после того, как показатели прибыли его компании во втором квартале превзошли ожидания Уолл-стрит. Акции Tesla резко подскочили, что крайне огорчило спекулянтов, работавших на коротких продажах. В связи с этим, Маск сообщил:

«Tesla выпустит невероятные шорты из красного сатина с золотой отделкой».

Этим обещанием предприниматель высказал насмешку над инвесторами, предпочитающими короткие позиции (short selling, то есть шорты).

Илон объявил, что мини-шорты Tesla будут продаваться в воскресенье на официальном сайте компании за $ 69,420 (около 4 900 рублей). Через несколько минут после того, как он написал в Твиттере, вся линия в каждом размере была распродана.

Сложно сказать, действительно ли Маск взялся за производство одежды или просто вывел троллинг на новый уровень. Вполне может быть, что таким образом предприниматель отвлекает внимание общественности от более скандальных новостей, выставляющих его не в лучшем свете.

Например, на прошлой неделе, немцы помешали Маску открыть вредное производство под Берлином. А еще раньше его и вовсе обвинили в уничтожении целой деревни.