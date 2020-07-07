Газпрому больше некуда спешить

Российская компания «Газпром» может больше не спешить с достройкой газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание «Взгляд».

«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Вчера Датское энергетическое агентство (ДЭА) позволило его оператору Nord Stream 2 AG использовать при строительстве суда с якорным позиционированием.

Отсутствие этого разрешения было одной из причин, по которым «Газпром» не приступал к достройке «Северного потока — 2».

Несмотря на его выдачу, начать ее прямо сейчас нельзя — согласно датскому законодательству, в течение четырех недель решение может быть опротестовано. Сделать это может, например, Польша.

«Впрочем, спешить со вводом в строй нового газопровода "Газпрому" нет необходимости», — отмечает «Взгляд».

«Газпром» успеет ввести его в эксплуатацию, как и планировалось, в первом квартале 2021 года, даже если приступит к достройке в августе — достройка 130 километров трубопровода займет около трех месяцев.