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Газпром может не спешить с достройкой «Северного потока — 2» 

Артём Кульша и ещё 3 47 минут назад
Газпрому больше некуда спешить
Фото: Reuters
Российская компания «Газпром» может больше не спешить с достройкой газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание «Взгляд».
«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Вчера Датское энергетическое агентство (ДЭА) позволило его оператору Nord Stream 2 AG использовать при строительстве суда с якорным позиционированием.
Отсутствие этого разрешения было одной из причин, по которым «Газпром» не приступал к достройке «Северного потока — 2».
Несмотря на его выдачу, начать ее прямо сейчас нельзя — согласно датскому законодательству, в течение четырех недель решение может быть опротестовано. Сделать это может, например, Польша.
«Впрочем, спешить со вводом в строй нового газопровода "Газпрому" нет необходимости», — отмечает «Взгляд».
«Газпром» успеет ввести его в эксплуатацию, как и планировалось, в первом квартале 2021 года, даже если приступит к достройке в августе — достройка 130 километров трубопровода займет около трех месяцев.
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Комментарии 277
Компании , Статьи , Экономика , Газпром , Деловая газета "Взгляд"
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