Капитализация Amazon превысила $1,5 трлн 

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Стоимость акции американской корпорации Amazon превысила $3 тыс. и достигла исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. Рыночная капитализация компании стала выше $1,5 трлн.

Так по состоянию на 21:40 цена за акцию Amazon выросла на 4,8% и достигла $3 025 тыс.

Таким образом, Amazon стала третьей после Apple Microsoft компанией, стоимость которой преодолела отметку в $1,5 трлн.