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Капитализация Amazon превысила $1,5 трлн 

Rambler News Service и ещё 1 3 часа назад
Капитализация Amazon превысила $1,5 трлн
Фото: Reuters
Стоимость акции американской корпорации Amazon превысила $3 тыс. и достигла исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. Рыночная капитализация компании стала выше $1,5 трлн.
Так по состоянию на 21:40 цена за акцию Amazon выросла на 4,8% и достигла $3 025 тыс.
Таким образом, Amazon стала третьей после Apple и Microsoft компанией, стоимость которой преодолела отметку в $1,5 трлн.
Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index состояние главы Amazon Джеффа Безоса увеличилось до $172 млрд
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Компании , Джефф Безос , Amazon , Microsoft , Apple , Bloomberg
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