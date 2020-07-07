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«Тесла» неделю дорожала на 14 миллиардов в день 

Артём Кульша и ещё 2 55 минут назад
Рыночная капитализация американской компании — производителя электромобилей «Тесла» (Tesla) выросла на 70 миллиардов долларов на прошлой неделе. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Капитализация, как сообщал «Рамблер», — стоимость объекта на основе его рыночной цены. В октябре капитализация «Теслы» превысила капитализацию одного из трех ведущих автопроизводителей США «Дженерал Моторс» (General Motors).
На прошлой неделе в течение пяти торговых дней она выросла на совокупную стоимость всех трех — «Форда» (Ford), «Фиата Крайслера» (Fiat Chrysler) и «Дженерал Моторс», — примерно на 70 миллиардов долларов, то есть в среднем на 14 миллиардов долларов в день или на капитализацию «Фиата Крайслера».
Акции «Теслы» выросли не менее чем на 5% в течение четырех из пяти торговых сессий. Bloomberg связывает это с показателями поставок автомобилей во втором квартале, представленными «Теслой» 2 июля, — 90 тысяч экземпляров, что выше прогнозов аналитиков.
«Капитализация "Теслы" лишена смысла по традиционным меркам, но это — не традиционная компания, так что как применять к ней традиционные мерки?» — отметил Айвэн Файнсет из компании Tigress Financial Partners.
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Компании , Видео , Недвижимость , Рынки , Экономика , General Motors , Ford , Bloomberg
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