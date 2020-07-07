Рыночная капитализация американской компании — производителя электромобилей «Тесла» (Tesla) выросла на 70 миллиардов долларов на прошлой неделе. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Капитализация, как сообщал «Рамблер», — стоимость объекта на основе его рыночной цены. В октябре капитализация «Теслы» превысила капитализацию одного из трех ведущих автопроизводителей США « Дженерал Моторс » (General Motors).

На прошлой неделе в течение пяти торговых дней она выросла на совокупную стоимость всех трех — «Форда» (Ford), «Фиата Крайслера» (Fiat Chrysler) и «Дженерал Моторс», — примерно на 70 миллиардов долларов, то есть в среднем на 14 миллиардов долларов в день или на капитализацию «Фиата Крайслера».

Акции «Теслы» выросли не менее чем на 5% в течение четырех из пяти торговых сессий. Bloomberg связывает это с показателями поставок автомобилей во втором квартале, представленными «Теслой» 2 июля, — 90 тысяч экземпляров, что выше прогнозов аналитиков.