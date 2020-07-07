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В России могут продлить налоговые каникулы для ряда ИП до 2022 года 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
В России могут продлить налоговые каникулы для ИП
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о продлении действия налоговых каникул для ряда индивидуальных предпринимателей из-за пандемии коронавируса до 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.
Парламентарий направит проект на имя премьер-министра России Михаила Мишустина во вторник, 7 июля.
В пояснительной записке отмечается, что кризис, возникший на фоне коронавируса, замедлил рост предпринимательской деятельности. Так, Кутепов предлагает продлить налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научных сферах, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, на один год — до 1 января 2022 года.
Срок действия налоговых каникул истекает в конце 2019 года.
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