«Норникель» оспорит размер ущерба от ЧП в Норильске 

«Норильский никель» не согласен с подсчетами Росприроднадзора о размере ущерба после аварии под Норильском. Однако компания возьмет на себя обязательства по ликвидации последствий ЧП, говорится в заявлении «Норникеля».
Росприроднадзор оценил сумму ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 147,7 миллиарда рублей.
В «Норникеле» полагают, что расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке.
Компания также предлагает создать межведомственную комиссию с госорганами по восстановлению окружающей среды под Норильском.
ПАО «ГМК „Норильский никель“ — крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди.
Ранее сообщалось, что 29 мая один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (в Норильске получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в результате вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Эта авария вызвала резкую критику президента Владимира Путина, который призвал компанию полностью устранить ущерб от разлива нефтепродуктов.