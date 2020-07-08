«Норникель» оспорит размер ущерба от ЧП в Норильске 

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Норильский никель » не согласен с подсчетами Росприроднадзора о размере ущерба после аварии под Норильском. Однако компания возьмет на себя обязательства по ликвидации последствий ЧП, говорится в заявлении «Норникеля».

Росприроднадзор оценил сумму ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 147,7 миллиарда рублей.

В «Норникеле» полагают, что расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке.

Компания также предлагает создать межведомственную комиссию с госорганами по восстановлению окружающей среды под Норильском.

ПАО «ГМК „Норильский никель“ — крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди.