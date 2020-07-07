Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.12
$
72.40
81.30
81.53
Прогноз
13.07 – 20.07
$
71.66
81.27
Индексы и котировки Brent
42.63
–0.14 Золото
1776.68
–0.02 РТС
1247.14
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.07
1.1272
+0.0012
22.06
1.1260
03.07
25.06
11.06

ВТБ сменил главу европейской «дочки» 

Прайм и ещё 1 45 минут назад
ВТБ сменил главу европейской «дочки»
Фото: РИА Новости
Председателем правления VTB Bank (Europe) SE, европейской дочерней структуры ВТБ, назначен Ник Хатт, сообщила пресс-служба банка.
"Ник Хатт назначен председателем правления VTB Bank (Europe) SE. В этой должности он будет отвечать за реализацию стратегии развития банка на европейском рынке с фокусом на дальнейшее увеличение объемов кредитования, осуществление торговых операций для европейских и российских клиентов и разработку индивидуальных финансовых решений и услуг, которые включают различные виды активов и продуктов", — говорится в сообщении.
На посту председателя правления VTB Bank (Europe) SE Хатт сменит Артура Иляева, который покидает группу ВТБ.
Также поменялось руководство VTB Capital plc, его возглавит Марк Ричардсон после одобрения со стороны регуляторных органов Великобритании. В течение 10 лет работы в "ВТБ Капитал" Марк Ричардсон занимал должности главы глобального департамента операций на рынке акций и вице-президента VTB Capital International, сообщила пресс-служба банка.
VTB Bank (Europe) SE входит в группу ВТБ и оказывает широкий спектр услуг в сфере корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, уделяя приоритетное внимание развитию торговых отношений между Европой и Россией. Головной офис банка находится во Франкфурте-на-Майне.
Видео дня. Фитнес-клубы отказываются возвращать деньги за абонементы
Прайм: последние новости
Капитализация Tesla росла на $14 млрд в день в течение почти недели Капитализация Tesla росла на $14 млрд в день в течение почти недели AliExpress и Cainiao будут субсидировать логистику для продавцов площадки из России AliExpress и Cainiao будут субсидировать логистику для продавцов площадки из России Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для Азии Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для Азии
Комментарии
Компании , Банк ВТБ , ВТБ Капитал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Санкции США „Северному потоку-2“ больше не страшны»
«Санкции США „Северному потоку-2“ больше не страшны»
Дания решила судьбу «Северного потока-2»
Дания решила судьбу «Северного потока-2»
В Германии оценили решение Дании по «Северному потоку-2»
В Германии оценили решение Дании по «Северному потоку-2»
Новые требования установят к зарплате бюджетников
Новые требования установят к зарплате бюджетников
Видео
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение