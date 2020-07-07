ВТБ сменил главу европейской «дочки» 

Председателем правления VTB Bank (Europe) SE, европейской дочерней структуры ВТБ, назначен Ник Хатт, сообщила пресс-служба банка.

"Ник Хатт назначен председателем правления VTB Bank (Europe) SE. В этой должности он будет отвечать за реализацию стратегии развития банка на европейском рынке с фокусом на дальнейшее увеличение объемов кредитования, осуществление торговых операций для европейских и российских клиентов и разработку индивидуальных финансовых решений и услуг, которые включают различные виды активов и продуктов", — говорится в сообщении.

На посту председателя правления VTB Bank (Europe) SE Хатт сменит Артура Иляева, который покидает группу ВТБ.

Также поменялось руководство VTB Capital plc , его возглавит Марк Ричардсон после одобрения со стороны регуляторных органов Великобритании. В течение 10 лет работы в "ВТБ Капитал" Марк Ричардсон занимал должности главы глобального департамента операций на рынке акций и вице-президента VTB Capital International, сообщила пресс-служба банка.

VTB Bank (Europe) SE входит в группу ВТБ и оказывает широкий спектр услуг в сфере корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, уделяя приоритетное внимание развитию торговых отношений между Европой и Россией. Головной офис банка находится во Франкфурте-на-Майне.