Российскому бизнесу готовят новые меры поддержки

Правительство РФ намерено ввести дополнительные меры поддержки предпринимателям, работающим по упрощённой системе налогообложения. Для бизнесменов, превысивших лимиты по выручке или персоналу, будет действовать переходный налоговый режим.

«Смягчим налоговые условия для тех, кто незначительно превысит лимиты по выручке или численности, для этого внесём изменения в законопроект, который уже прошёл первое чтение в Государственной думе», — цитирует ТАСС председателя правительства Михаила Мишустина.

По его словам, в настоящее время предприниматели, чей доход превысил 150 млн рублей или численность персонала вышла за пределы 100 человек, вынуждены переходить на общую систему налогообложения. Тем, кто ещё не готов к таким изменениям, Мишустин предложил воспользоваться переходным налоговым режимом, который допускает большее предельное значение выручки и количество персонала при незначительном увеличении налоговых ставок.

«Чтобы усилить эффект от этой меры, правительство дополнительно предоставит возможность начать следующий календарный год с чистого листа, то есть снова платить 6 или 15% в зависимости от объекта налогообложения», — подчеркнул премьер-министр.