Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.30
$
71.54
80.70
80.94
Прогноз
13.07 – 20.07
$
71.66
81.27
Индексы и котировки Brent
43.04
–0.28 Золото
1812.67
+0.04 РТС
1247.83
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.07
1.1328
+0.0019
23.06
1.1308
05.07
26.06
12.06

Пострадавшим от коронавируса российским компаниям спишут кредиты 

Lenta.ru 1 час назад
Пострадавшим от коронавируса компаниям спишут кредиты
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Кредиты, выданные на возобновление деятельности компаний, пострадавших от коронавируса и сохранивших не менее 90 процентов работников, могут признаваться безнадежными к взысканию. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем окончательном чтении, передает ТАСС.
Кроме того, спишутся прекращенные перед налогоплательщиком денежные обязательства по уплате задолженности по кредитному договору. Однако это возможно только при условии, что кредит предоставлен юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в период с 1 января по 31 декабря 2020 года на возобновление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.
Бизнесу в России оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Помимо прочего банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.
Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.
Видео дня. Спрос на смартфоны вырос после перечисления пособий на детей
Последние новости
Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России Найдено свидетельство первого визита Байдена в СССР Найдено свидетельство первого визита Байдена в СССР
Комментарии
Компании , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Госдума , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«США движутся к катастрофе»
«США движутся к катастрофе»
США оказались на пороге дефолта
США оказались на пороге дефолта
В России усилили контроль за операциями с наличными
В России усилили контроль за операциями с наличными
Крупнейшая экономика Европы начала думать по-новому
Крупнейшая экономика Европы начала думать по-новому
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Доходы России от продажи нефти рухнули
00:25
Доходы России от продажи нефти рухнули
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение