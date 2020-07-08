ЧП в Пермском крае: «Уралхим» остановил завод «Азот»

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Производитель отмечает, что загрязнение водного объекта, которое фиксируется в течение 7 и 8 июля, угрожает безопасной работе технологического оборудования завода. "Уралхим" обратился в природоохранные органы власти с просьбой незамедлительно провести расследование данного инцидента и установить причину загрязнения Камы", — добавляет компания.

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