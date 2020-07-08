ЧП в Пермском крае: «Уралхим» остановил завод «Азот»

"Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, решил остановить работу предприятия "Азот" в Пермском крае из-за загрязнения реки Кама хлоридами кальция, компания также обратилась в природоохранные органы, говорится в сообщении "Уралхима".
"Компания "Уралхим" приняла решение остановить работу филиала "Азот" (город Березники, Пермский край) из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Кама, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений", — говорится в сообщении.
Производитель отмечает, что загрязнение водного объекта, которое фиксируется в течение 7 и 8 июля, угрожает безопасной работе технологического оборудования завода. "Уралхим" обратился в природоохранные органы власти с просьбой незамедлительно провести расследование данного инцидента и установить причину загрязнения Камы", — добавляет компания.