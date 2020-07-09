Одна из ведущих компаний в США по пошиву деловой одежды Brooks Brothers, одевавшая американскую элиту на протяжении последних 202 лет, начала процедуру банкротства. Заявление о защите от кредиторов в минувшую среду поступило в суд штата Делавэр, сообщает The Wall Street Journal.

Brooks Brothers является одним из старейших и самых уважаемых брендов офисной мужской одежды в США. Основанная в 1818 году в качестве семейного бизнеса фирма одевала многих известных американских политиков и представителей крупного бизнеса. В частности, одним из известных клиентов компании был президент США Авраам Линкольн , который носил черный фрак, сшитый на заказ портными Brooks Brothers, отмечает Bloomberg. Еще как минимум 40 американских президентов пользовались костюмами этой фирмы.

Финансовые трудности у компании резко обострились на фоне пандемии коронавируса. Введенные ограничительные меры, самоизоляция и карантин обрушили спрос на деловую одежду. По данным прессы, с начала текущего года более 250 магазинов фирмы на территории Северной Америки столкнулись с небывалым спадом продаж. А еще около 130 торговых точек бренда с перебоями работают за пределами США. Уточняется, что к настоящему моменту долги бизнеса достигли 500 миллионов долларов, а его собственники активно пытаются продать фирму и активно ищут на нее покупателя.

Банкротство культовой американской компании, которая вопреки действиям своих конкурентов до настоящего времени производила часть текстильной продукции на трех фабриках в США и очень гордилась лейблом Made in the USA, является крайне неприятным сюрпризом для действующей в США администрации Дональда Трампа . Банкротство Brooks Brothers, на заводах которой работают около четырех тысяч человек, лишь увеличит армию американских безработных, которая к настоящему времени насчитывает почти 40 миллионов человек.

В то же время десятки американских ритейлеров оказались на грани банкротства из-за пандемии, вызвавшей резкое падение доходов и потребительского спроса на одежду и товары. Среди них известные бренды GNC, J. C. Penney, J Crew, Modell"s и многие другие.