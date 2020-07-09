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Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию 

BFM.RU и ещё 7 2 часа назад
США наказали Amazon из-за Крыма
Фото: Reuters
Власти США наложили штраф на Amazon в размере $134,523 тысяч. Эту сумму интернет-ретейлер должен выплатить в качестве урегулирования претензий со стороны Минфина США, связанных с нарушением ряда санкционных программ.
Компания поcтавляла товары и услуги в страны, подпадавшим под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает «Интерфакс». Заказы размещались на платформе Amazon c ноября 2011 года по октябрь 2018 года.
Общая сумма транзакций с учетом поставок частным лицам, находящимся под различными санкциями OFAC, составила порядка $269 тыс.
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Компании , Amazon , Казначейство США , Интерфакс
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