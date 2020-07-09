США наказали Amazon из-за Крыма

Власти США наложили штраф на Amazon в размере $134,523 тысяч. Эту сумму интернет-ретейлер должен выплатить в качестве урегулирования претензий со стороны Минфина США , связанных с нарушением ряда санкционных программ.

Компания поcтавляла товары и услуги в страны, подпадавшим под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает «Интерфакс». Заказы размещались на платформе Amazon c ноября 2011 года по октябрь 2018 года.

Общая сумма транзакций с учетом поставок частным лицам, находящимся под различными санкциями OFAC, составила порядка $269 тыс.