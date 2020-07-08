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Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн в рамках взаиморасчетов по переплате за газ 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Польская компания вернула «Газпрому» $90 млн
Фото: Reuters
Польская энергетическая компания PGNiG вернула "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом компания сообщила в опубликованном в среду текущем отчете.
1 июля PGNiG получила от "Газпрома" $1 млрд 606 млн по решению Стокгольмского арбитража в качестве компенсации переплаты за газ, поставленный по газопроводу "Ямал — Европа" в период с 2014 года по февраль 2020 года. Как следует из отчета, 2 июля PGNiG вернула "Газпрому" $90 млн В результате на счету компании осталось около $1,5 млрд, возвращения которых добивалась польская сторона.
Как пояснял ранее глава PGNiG Ежи Квечиньский, в переведенной "Газпромом" изначально сумме ($1,6 млрд) "была переплата, потому что в некоторые месяцы ситуация была менее выгодна для российских партнеров, а PGNiG за газ не доплачивала".
PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ходе обжалования, отметили в компании во вторник.
Стокгольмский арбитраж вынес решение в конце марта. Контракт между "Газпромом" и PGNiG на поставку 9,8 млрд куб. м газа в год заключен в 1996 году и действует до 2022 года. Как заявляли в PGNiG, формула цены на поставляемый "Газпромом" газ изменена на более рыночную. Соответствующее дополнение к контракту стороны подписали в июне этого года. В конце мая "Газпром" направил апелляцию на решение Стокгольмского арбитража в суд округа Свеа (Швеция).
Польша ранее неоднократно заявляла, что не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после 2022 года. Альтернативой российскому газу в Варшаве считают сжиженный природный газ (СПГ) из США и Катара, а также поставки по строящемуся газопроводу Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.
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Комментарии
Компании , Рынки , Газпром
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