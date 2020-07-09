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Бизнес просит ограничить платежные комиссии 

Финмаркет 1 час назад
Российский бизнес просит ограничить платежные комиссии
Фото: ТАСС
Московское отделение "Деловой России" направило председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову письмо с предложениями по "восстановлению экономической устойчивости со стороны финансовых институтов". В частности, предлагается "сохранить действующие ограничения тарифов банковского эквайринга для медицинских организаций и онлайн-эквайринга", а также ограничить эквайринговые комиссии для аптек на уровне 1%, а для всех остальных на уровне 1,5%, пишет "Коммерсант".
Ограничения предлагается установить законодательно. Аналогичное письмо направлено руководителю службы по защите прав потребителей Банка России Михаилу Мамуте с просьбой поддержать предложения бизнесменов.
Аксаков переадресовал вопрос ЦБ: "Эквайринговые ставки в соответствии с законом имеет право регулировать Банк России, именно он был наделен такими полномочиями и уже принял соответствующее решение по ряду категорий на время пандемии". Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков уверен, что депутаты не будут пересматривать конструкцию закона о Национальной платежной системе, где нет прямого регулирования тарифов и комиссий участников платежей в РФ.
Но бизнесмены не собираются останавливаться.
"Мне как представителю ритейла хотелось бы, конечно, европейских ставок — 0,5% и рядом, но мы понимаем, что в России часть банковских услуг бесплатна и поэтому пока 1,5%", — заявил "Коммерсанту" сопредседатель московской "Деловой России" Андрей Павлов.
По мнению экспертов, проблема в том, что у банков на продвижение СБП нет денег, а ритейлеры вкладываться в ее развитие не спешат.
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Комментарии
Компании , Анатолий Аксаков , Андрей Павлов , Дмитрий Вишняков , Госдума , Центральный банк России , Деловая Россия
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