Для бизнеса нашли способ сохранить «упрощенку»

22 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства смогут воспользоваться переходным налоговым периодом для плательщиков УСН (упрощенной системы налогообложения), сообщила "РГ" замглавы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова . Законопроект о введении такого режима 15 июля Госдума рассмотрит во втором чтении.

Согласно документу, плательщики УСН смогут остаться на этой системе налогообложения в случае, если по итогам отчетного периода превысят лимит по доходам или численности сотрудников.

Но и здесь есть ограничения. Так, размер дохода может быть превышен не более чем на 50 млн рублей (от установленного лимита в 150 млн рублей по итогам налогового периода). Средняя численность работников может быть превышена не более чем на 30 человек (при действующем ограничении в 100 человек).

"Такому налогоплательщику предоставляется право дальнейшего применения УСН", — пояснила Илюшникова.

Переходить на общий режим налогообложения, как это происходит сейчас, не придется. Это, по словам Илюшниковой, позволит поддержать малый и средний бизнес, обеспечит рост компаний.

Однако в случае превышения лимитов будут введены повышенные размеры налоговых ставок: при объекте налогообложения "доходы" — 8% вместо 6%, при объекте налогообложения "доходы минус расходы" — 20% вместо 15%.

По повышенным ставкам налог будет исчисляться (если не соблюдаются ограничения по доходам и (или) средней численности работников) только в отношении доходов, полученных начиная с квартала, в котором допущено такое превышение, пояснили в Минэкономразвития. В следующем налоговом периоде при отсутствии нарушений по критериям будут применяться общеустановленные налоговые ставки (6% и 15%).