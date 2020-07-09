Airbus остался без новых заказов на самолеты

Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июне 2020 года не получила заказов на новые самолеты, поставила по старым контрактам 36 лайнеров, сообщается на сайте компании.

Airbus также отметила, что с начала года приняла заказы на поставку в общей сложности 365 коммерческих самолетов и поставила 196.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 марта составляло 136,5 тысячи человек.

Чистый убыток Airbus в первом квартале 2020 года, приходящийся на акционеров компании, составил 481 миллион евро против прибыли годом ранее на уровне 40 миллионов.