Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.85
$
70.89
80.40
80.29
Прогноз
13.07 – 20.07
$
69.50
78.70
Индексы и котировки Brent
43.36
+0.00 Золото
1806.43
–0.10 РТС
1245.54
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.07
1.1343
+0.0092
24.06
1.1251
06.07
28.06
14.06

Сбербанк заявил о запуске новой системы SberPay 

Алиса Селезнёва и ещё 18 2 часа назад
Сбербанк запустил систему платежных сервисов SberPay
Фото: ТАСС
SberPay позволит оплачивать покупки как онлайн, в том числе и через «Сбербанк Онлайн», так в торговых точках. Об этом было объявлено на пресс-конференции заместителя председателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой.
Сервис офлайн-оплаты будет доступен владельцам любых смартфонов на платформе Android, поддерживающих NFC.
Клиентам не придется тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС, а также устанавливать дополнительное приложение.
На первом этапе для офлайн-оплаты будут использоваться карты Visa, однако в ближайшее время ожидается подключение карт и других платежных систем.
Для частных лиц услуга будет бесплатной, а для юрлиц тарифы не будут отличаются от стоимости обычного эквайринга и будут зависеть от сферы деятельности и объемов бизнеса.
Видео дня. Названы самые бедные регионы России
Компании , Другое , Светлана Кирсанова , Visa , Сбербанк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
«США движутся к катастрофе»
«США движутся к катастрофе»
США оказались на пороге дефолта
США оказались на пороге дефолта
Газпрому больше некуда спешить
Газпрому больше некуда спешить
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
00:23
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение