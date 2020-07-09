Сбербанк запустил систему платежных сервисов SberPay

SberPay позволит оплачивать покупки как онлайн, в том числе и через « Сбербанк Онлайн», так в торговых точках. Об этом было объявлено на пресс-конференции заместителя председателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой

Сервис офлайн-оплаты будет доступен владельцам любых смартфонов на платформе Android, поддерживающих NFC.

Клиентам не придется тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС, а также устанавливать дополнительное приложение.

На первом этапе для офлайн-оплаты будут использоваться карты Visa , однако в ближайшее время ожидается подключение карт и других платежных систем.

Для частных лиц услуга будет бесплатной, а для юрлиц тарифы не будут отличаются от стоимости обычного эквайринга и будут зависеть от сферы деятельности и объемов бизнеса.