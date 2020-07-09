Сбербанк пообещал развитие технологии QR-кодов 

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Сервис платежей при помощи QR-кодов востребован у клиентов Сбербанка и без сомнения получит свое развитие. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова

«Рамблер» писал, что Сбербанк запустил оплату по QR-коду в августе 2019 года.

Оборот системы, благодаря которой клиенты могут совершать покупки с помощью скандирования специальных наклеек, QR-кодов, уже превысил четыре миллиарда рублей, рассказала зампред правления Сбербанка.

«Это достаточно большая цифра, для того, чтобы говорить о том, что технология в целом востребована. Безусловно, мы будем ее развивать и дополнять. Одна из новинок — это, когда клиент может генерировать QR-код», — пояснила она.

Кирсанова подчеркнула, что возможно и внедрение системы QR-кодов в банкоматах.