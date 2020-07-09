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Сбербанк рассказал, как тестируется обновление приложений 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Сбербанк рассказал, как тестируется обновление приложений
Фото: depositphotos.com
Приложения Сбербанка, в том числе и обновления в «Сбербанк Онлайн», тестируются на разных видах телефонов, чтобы добиться полной работоспособности. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил директор дивизиона «Цифровая платформа» Алексей Круглов.
По его словам, клиентам Сбербанка, которые не любят менять телефоны, не стоит беспокоиться о проблемах с приложениями.
«У нас огромный парк тестовых телефонов. Целая ферма тестовая, в первую очередь со старыми версиями телефонов на iOS и Android. Все прогоняется через достаточно мощную модель тестирования для того, чтобы убедиться, что ничего не ломается», — пояснил он.
Круглов также уточнил, что есть определенная «глубина поддержки».
«Она сейчас составляет несколько лет. Мы перестаем тестировать после того, как видим, что телефон или операционная система исчезают из нашей статистики. Но все популярные телефоны мы, конечно, тестируем. Даже если они были популярны в прошлом», — заверил директор дивизиона «Цифровая платформа».
«Рамблер» писал, что сегодня в ходе пресс-конференции зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова заявила о востребованности у клиентов QR-кодов и намерении банка развивать технологию.
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Комментарии
Компании , Светлана Кирсанова , Алексей Круглов , Сбербанк России
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