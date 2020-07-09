«Победа» откроет новый регулярный рейс

Лоукостер "Победа" открыл продажу билетов на новое направление Ульяновск — Санкт-Петербург в рамках развития региональной сети полетов. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе авиакомпании.

"Регулярный рейс по новому маршруту Ульяновск — Санкт-Петербург будет выполняться с 4 августа три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Также из аэропорта Ульяновска самолеты "Победы" летают ежедневно в Москву", — говорится в сообщении.

С 1 июня 2020 года "Победа" приступила к поэтапному восстановлению программы полетов. Всего в расписании лоукостера на летний сезон 2020 года действуют 85 направлений по России.