Delivery Club запустил доставку из аптек 

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Сервис Delivery Club начал доставлять товары из аптек — витамины и другие нелекарственные препараты, сообщили в пресс-службе компании.

«Delivery Club запустил доставку товаров из аптек. Новый раздел уже доступен пользователям приложения, в нем собраны витамины, БАДы, косметические средства и нелекарственные товары», — говорится в сообщении.

Пользователи смогут выбрать экспресс-доставку из аптек за 25-40 минут, либо доставку в течение четырех часов. Доставлять заказы будут курьеры Delivery Club, отметили в сервисе.

На первом этапе доставка доступна жителям некоторых районов Москвы, позднее количество регионов доставки и число подключенных к сервису аптечных сетей будут увеличены, отметили в компании.

Техническим партнером проекта выступает сервис «Все аптеки» компании Mail.ru Group , агрегирущий более 40 тыс. аптек по России, рассказали в сервисе.

Запуск доставки из аптечных сетей стал третьим направлением работы сервиса после доставки готовой еды из ресторанов и продуктов питания, подчеркнули в Delivery Club.