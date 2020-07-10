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Delivery Club запустил доставку из аптек 

Rambler News Service и ещё 2 2 часа назад
Delivery Club запустил доставку из аптек
Фото: РИА Новости
Сервис Delivery Club начал доставлять товары из аптек — витамины и другие нелекарственные препараты, сообщили в пресс-службе компании.
«Delivery Club запустил доставку товаров из аптек. Новый раздел уже доступен пользователям приложения, в нем собраны витамины, БАДы, косметические средства и нелекарственные товары», — говорится в сообщении.
Пользователи смогут выбрать экспресс-доставку из аптек за 25-40 минут, либо доставку в течение четырех часов. Доставлять заказы будут курьеры Delivery Club, отметили в сервисе.
На первом этапе доставка доступна жителям некоторых районов Москвы, позднее количество регионов доставки и число подключенных к сервису аптечных сетей будут увеличены, отметили в компании.
Техническим партнером проекта выступает сервис «Все аптеки» компании Mail.ru Group, агрегирущий более 40 тыс. аптек по России, рассказали в сервисе.
Запуск доставки из аптечных сетей стал третьим направлением работы сервиса после доставки готовой еды из ресторанов и продуктов питания, подчеркнули в Delivery Club.
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Компании , Mail.ru Group
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