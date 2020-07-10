Тиньков перенес трансплантацию костного мозга 

Предприниматель Олег Тиньков , который накануне перенес операцию по трансплантации костного мозга, чувствует себя хорошо. Об этом сам бизнесмен заявил подписчикам на своей странице в Instagram

В марте текущего года, как сообщал «Рамблер», Тиньков публично признался, что у него была диагностирована острая форма лейкемии. Предприниматель уже перенес несколько курсов химиотерапии. На 9 июля ему была назначена трансплантация костного мозга.

В своем посте, датированном 10 июля, Тиньков подчеркнул, что не хотел делиться подробностями своего лечение в Instagram, но изменил решение после того, как его завалили вопросами, как он себя чувствует.

«У меня все хорошо, сегодня прошёл в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди», — написал бизнесмен (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Он также отметил, что, вопреки устоявшемуся стереотипу, трансплантация костного мозга выглядит как обычное переливание крови.

«Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают», — пояснил он.

Тиньков обратил внимание подписчиков на то, что база доноров костного мозга в России крайне скудна (130 тысяч человек): например, в Германии она содержит в себе более 7 миллионов имен. Бизнесмен заявил, что по выздоровлению планирует создать «большой фонд» для привлечения доноров.