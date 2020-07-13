Число новых фирм в России сократилось вдвое

Число зарегистрированных юрлиц в России в мае 2020 года уменьшилось в два раза по сравнению с предыдущим годом и составило 11,2 тыс. (против 22,3 тыс.), пишут «Известия», ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Большей частью новых фирм стали общества с ограниченной ответственностью — их количество достигло 10,9 тыс. Также было открыто 730 некоммерческих организаций и 64 акционерных общества. Число новых индивидуальных предпринимателей (ИП) оказалось в 2,4 раза меньше, чем в прошлом году, сократившись до 27 тыс. Впрочем, количество ликвидированных фирм в мае также показало снижение. В 2019-м их было 54 тыс., а в этом году — 32 тыс., то есть на 40% меньше. Число прекративших существование ИП тоже сократилось, но на 30%: с 52 тыс. до 37 тыс.

При этом больше всего организаций закрылось в сфере торговли — оптовой (10,6 тыс.) и розничной (2,6 тыс.), строительстве (5,6 тыс.), научной и технической деятельности (2,8 тыс.). Много фирм «потеряли» обрабатывающие производства (2,2 тыс.), а также отрасли транспортировки и хранения (2,1 тыс.). Меньше всего пострадало производство табачных изделий, недосчитавшись только двух компаний, а также деятельность трубопроводного транспорта (минус три организации).

Снижение количества регистрируемых юрлиц в мае по сравнению с прошлым годом обусловлено ограничениями в связи с пандемией, заявили в Минэкономразвития . Главной целью мер было помочь предпринимателям сохранить бизнес и персонал, а кроме того, перейти к скорейшему восстановлению работы после снятия ограничений. Замедление динамики регистрации и закрытия фирм не означает, что бизнес легко переносит кризис. Сильнее всего от коронавируса пострадали малые и средние предприниматели, 13% из которых уже закрыли свои фирмы, а 7% находятся в стадии ликвидации, категоричен глава ТПП РФ Сергей Катырин . У многих не оказалось финансовой подушки, чтоб пережить период простоя, пояснил он. Возврат к «доковидным» показателям займет у бизнеса от шести месяцев до двух лет, спрогнозировал Катырин. Для скорейшего восстановления необходимы гранты и субсидии от государства, «длинные деньги» по низкой ставке, существенное снижение налогового бремени, а также продление мер господдержки на III и IV кварталы 2020 года, отметил глава ТПП.

По словам экспертов, предприниматели ждут, что будет дальше, и стараются не принимать скоропостижных решений, тем более они не спешат ликвидировать бизнес, зачастую проще реализовать компанию, пусть и по невысокой цене, чем запускать процедуру ликвидации. Количество новых юрлиц сокращалось не только в мае — это тренд последних пяти месяцев. За январь–май 2020-го число зарегистрированных фирм снизилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с действиями, направленными на оптимизацию финансовых потоков во время пандемии.