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«Северсталь» в I полугодии снизила выпуск стали на 7% 

Прайм 1 час назад
«Северсталь» снизила выпуск стали на 7%
Фото: РИА Новости
"Северсталь" в первом полугодии 2020 года сократила выпуск стали относительно аналогичного периода прошлого года на 7%, до 5,657 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Негативную динамику в компании связывают с продажей сортового завода в Балаково в 2019 году. Производство чугуна увеличилось на 2%, до 4,741 миллиона тонн в результате сокращения планового времени краткосрочных ремонтов и повышения энергоэффективности. Консолидированные продажи стальной продукции уменьшились на 7%, до 5,3 миллиона тонн. Средние цены реализации стальной продукции сократились на 9-23%, в зависимости от категории продукта, следуя за мировыми трендами.
Во втором квартале 2020 года выпуск стали снизился относительно предыдущего квартала на 2%, до 2,807 миллиона тонн из-за сокращения объемов производства чугуна, выпуск чугуна уменьшился на 3%, до 2,331 миллиона тонн в связи с краткосрочными ремонтными работами на доменных печах N1, N4, N5.
Консолидированные продажи стальной продукции во втором квартале сократились в квартальном исчислении на 7%, до 2,551 миллиона тонн из-за снижения объемов производства стали и возросшей доли экспортных продаж с более длительным сроком реализации.
"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2% — до 11,847 миллиона тонн.
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Компании , Алексей Мордашов
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