«Северсталь» снизила выпуск стали на 7%

"Северсталь" в первом полугодии 2020 года сократила выпуск стали относительно аналогичного периода прошлого года на 7%, до 5,657 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Негативную динамику в компании связывают с продажей сортового завода в Балаково в 2019 году. Производство чугуна увеличилось на 2%, до 4,741 миллиона тонн в результате сокращения планового времени краткосрочных ремонтов и повышения энергоэффективности. Консолидированные продажи стальной продукции уменьшились на 7%, до 5,3 миллиона тонн. Средние цены реализации стальной продукции сократились на 9-23%, в зависимости от категории продукта, следуя за мировыми трендами.

Во втором квартале 2020 года выпуск стали снизился относительно предыдущего квартала на 2%, до 2,807 миллиона тонн из-за сокращения объемов производства чугуна, выпуск чугуна уменьшился на 3%, до 2,331 миллиона тонн в связи с краткосрочными ремонтными работами на доменных печах N1, N4, N5.

Консолидированные продажи стальной продукции во втором квартале сократились в квартальном исчислении на 7%, до 2,551 миллиона тонн из-за снижения объемов производства стали и возросшей доли экспортных продаж с более длительным сроком реализации.