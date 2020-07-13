В Ливии вновь объявлен форс-мажор по поставкам нефти 

Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) вновь объявила форс-мажор по поставкам нефти за рубеж.

«Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) … осуждает возобновлённую блокаду на экспорт ливийской нефти… NOC вынуждена объявить форс-мажор на весь нефтяной экспорт из Ливии», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Режим форс-мажора был отменён 10 июля, но уже на следующий день Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара распорядилась остановить экспорт нефти. Наряду с этим была прекращена добыча нефти на месторождении Амаль.

В настоящее время большинство месторождений и портов в стране остаются закрытыми с начала 2020 года на фоне противостояния правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, поддерживаемого Турцией, и вооружённых сил Хафтара, сторонником которых выступает Египет.

Ранее NEWS.ru, писал, что ливийские племена опасаются войны на нефтяных месторождения, если до них доберутся протурецкие группировки. Бои могут привести к уничтожению инфраструктуры нефтедобывающей отрасли, в результате чего пострадает всё население республики.

По мнению журналистов из разных СМИ мира, ливийский конфликт начинает перерастать в мировую войну. На это указывает то, что всё больше стран начинают участвовать в военном конфликте в Ливии и подтягивают свои войска.