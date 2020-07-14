Чистый долг «Газпрома» вырос почти на 20%

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Чистый долг «Газпрома» по состоянию на конец I квартала 2020 года увеличился на 18% по сравнению с показателем на начало года — до 3,74 трлн руб., следует из отчета компании по МСФО.

По состоянию на 31 декабря 2019 года чистый долг составлял 3,168 трлн руб.

«Чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) увеличилась на 571,766 млрд руб., или на 18%, с 3,168 трлн руб. по состоянию на 31 декабря 2019 года до 3,74 трлн руб. по состоянию на 31 марта 2020 года», — отмечает компания.

Как поясняет «Газпром», рост показателя чистого долга связан с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю.