Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.90
$
71.19
80.23
80.43
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.87
80.78
Индексы и котировки Brent
42.58
+0.21 Золото
1808.92
–0.01 РТС
1245.65
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.07
1.1334
+0.0092
29.06
1.1242
09.07
01.07
17.06

Основатель Alibaba Джек Ма сократил долю в компании до 4,8%, продав акций на $9,6 млрд 

Прайм 3 часа назад
Джек Ма сократил свою долю в Alibaba
Фото: Reuters
Основатель Alibaba Джек Ма сократил свою долю в интернет-компании до 4,8%, продав за год акций почти на 9,6 миллиарда долларов, следует из сообщения Alibaba и подсчетов агентства Рейтер.
Согласно данным из сообщения, Джек Ма теперь владеет 4,8% компании. Как отмечает агентство, годом ранее доля составляла 6,4%, и исходя из текущей стоимости акций проданная доля оценивается в 9,6 миллиарда долларов.
Соучредителю Alibaba Джозефу Цаю сейчас принадлежит 1,6% компании, говорится в релизе. Год назад было 2,3%. По подсчету Рейтера, проданная доля оценивается в 4,1 миллиарда долларов.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
Видео дня. Россиян освободили от расходов на установку счетчиков
Прайм: последние новости
Совет директоров HeadHunter одобрил листинг компании на Мосбирже Совет директоров HeadHunter одобрил листинг компании на Мосбирже Ливийская NOC вновь объявила форс-мажор по экспорту нефти Ливийская NOC вновь объявила форс-мажор по экспорту нефти "Газпром" отказался от моратория на банкротство "Газпром" отказался от моратория на банкротство
Компании , Джозеф Цай , Джек Ма , Alibaba , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нефть, доллар и золото: рубль сдает позиции
Нефть, доллар и золото: рубль сдает позиции
Названы риски для банковской сферы в России
Названы риски для банковской сферы в России
Одобрен листинг HeadHunter на Мосбирже
Одобрен листинг HeadHunter на Мосбирже
Фармацевты объяснили рост цен на анальгин
Фармацевты объяснили рост цен на анальгин
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Доллар может повторить 2008 год
03:22
Доллар может повторить 2008 год
Рынки Экономика
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
00:25
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
Рынки
Эксперт раскрыл будущее рубля
00:41
Эксперт раскрыл будущее рубля
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение