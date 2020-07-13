Джек Ма сократил свою долю в Alibaba

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Основатель Alibaba Джек Ма сократил свою долю в интернет-компании до 4,8%, продав за год акций почти на 9,6 миллиарда долларов, следует из сообщения Alibaba и подсчетов агентства Рейтер.

Согласно данным из сообщения, Джек Ма теперь владеет 4,8% компании. Как отмечает агентство, годом ранее доля составляла 6,4%, и исходя из текущей стоимости акций проданная доля оценивается в 9,6 миллиарда долларов.

Соучредителю Alibaba Джозефу Цаю сейчас принадлежит 1,6% компании, говорится в релизе. Год назад было 2,3%. По подсчету Рейтера, проданная доля оценивается в 4,1 миллиарда долларов.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.