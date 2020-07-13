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Строители завода «Газпрома» подняли бунт 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В Амурской области сотрудники «Ренессанс Хэви Индастрис» подняли бунт из-за невыплаты зарплаты за три месяца. Компания является подрядчиком «Газпрома», она участвует в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода. Видео с места событий публикует издание Baza.
В ролике десятки людей идут по офису, выламывают двери и крушат технику. В завершении видно, как на их усмирение отправлены отряды полиции. По данным издания, правоохранители разогнали рабочих и задержали самых активных.
Как сообщается на сайте прокуратуры региона, после инцидента организована проверка по факту нарушений трудовых прав иностранных работников. Вместе с тем в отношении участников протеста возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).
В пресс-службе заказчика проекта ООО «Газпром переработка Благовещенск» подтвердили факт инцидента с участием работников и причинение ущерба помещениям, сообщает ТАСС.
Это уже второй за последние месяцы случай бунта у подрядчиков «Газпрома». В апреле акции протеста прошли на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Тогда рабочие возмущались условиями жизни на карантине, введенном из-за вспышки коронавируса.
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Комментарии 62
Компании , Видео , Газпром , ИТАР-ТАСС
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